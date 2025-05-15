Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе <...> по достижению справедливого и устойчивого мира", – уточняется в документе.

Утвержденная делегация уполномочена проводить переговоры с РФ, Турцией и США. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров, он же может вносить изменения в состав делегации.

Она состоит из 12 человек. Кроме Умерова, это: первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Также в состав делегации входят: заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Россию на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом Мединский утверждал, что для РФ главной целью переговоров является выход на прочный и долгосрочный мир на Украине, а также устранение первопричин конфликта.

В это же время госсекретарь США Марко Рубио уверен, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

