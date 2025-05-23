Россия и Украина провели обмен пленными

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

23 мая в Россию вернулись 270 военных в рамках достигнутых российско-украинских договоренностей в Стамбуле, передает пресс-служба Минобороны РФ.

На родину также были возвращены 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Все они сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Россия, в свою очередь, передала аналогичное количество солдат и гражданских, указали в Минобороны, добавив, что масштабный обмен, предложенный российской стороной, продолжится в ближайшие дни.

Соглашения о передаче пленных по формуле 1 000 на 1 000 удалось достичь во время переговоров между Москвой и Киевом в турецком Стамбуле 16 мая. Причем обе стороны намеривались реализовать план как можно скорее.

Вместе с тем провести обмен пленными Россия планирует и с США. Лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в рамках телефонного разговора вернуть по 9 граждан.

