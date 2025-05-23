Bloomberg: второй раунд переговоров России и Украины может пройти в конце мая

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в конце мая. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что сроки зависят от готовности РФ принять Ватикан в качестве потенциального хозяина или посредника в переговорах. По мнению журналистов, Россия не заинтересована в привлечении Ватикана к процессу переговоров, предпочитая продолжение начатых в Стамбуле встреч.

Российские официальные лица "не планируют", чтобы Владимир Путин отправился в Ватикан или "куда-либо еще для переговоров сейчас", считают СМИ.

Ранее Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. СМИ утверждали, что встреча может пройти в середине июня. При этом, отмечали источники, президент США Дональд Трамп уведомил европейских лидеров, что может направить туда госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и поблагодарил Ватикан за предложение стать площадкой для переговоров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь прекратить конфликт с Украиной. Однако он добавил, что никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане не было.