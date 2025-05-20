20 мая, 23:32Политика
Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры РФ и Украины
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, как сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что во время разговора обсуждались дальнейшие шаги, необходимые для построения справедливого и прочного мира на Украине. Получив от Папы Римского подтверждение готовности, Мелони поблагодарила его за открытость к переговорам и неустанную приверженность делу мира.
Ранее лидеры нескольких европейских стран выразили одобрение инициативы Папы Римского Льва XIV о проведении мирных переговоров между Россией и Украиной в Ватикане.
В настоящее время стартовала работа по подготовке к началу переговоров между сторонами, что может способствовать скорейшему прекращению огня и созданию условий для урегулирования конфликта на Украине.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Ватикан готов принять российско-украинскую встречу. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и поблагодарил Ватикан за предложение стать площадкой для переговоров.
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