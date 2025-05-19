Трамп сообщил Зеленскому и партнерам по НАТО результаты разговора с Путиным

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Президент США Дональд Трамп рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о результатах разговора с Владимиром Путиным. Об этом американский политик написал в социальной сети Truth Social.

В частности, итоги переговоров Трамп доложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, главе Финляндии Александру Стуббу, а также премьеру Италии Джорджи Мелони.

Кроме того, американский лидер заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и украинского конфликта. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, уточнил он.

"Им (сторонам. – Прим. ред.) известны детали переговоров, о которых не знает никто другой", – подчеркнул Трамп, добавив, что российско-украинскую встречу готов принять Ватикан.

Вместе с тем он назвал тон и дух разговора с Путиным отличным. Трамп обратил внимание, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США после урегулирования кризиса.

Разговор двух лидеров состоялся вечером в понедельник, 19 мая. В ходе беседы Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения огня, а Путин заявил, что российская сторона выступает за мирное урегулирование конфликта.

Также президенты оговорили, что Россия предложит Украине совместную работу над меморандумом о будущем мирном договоре. В него могут быть включены, например, принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.

Как уточнил Путин, Москва и Киев должны найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира. При этом главная задача – устранить первопричины кризиса.