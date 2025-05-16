Слуцкий заявил, что следующие переговоры с Киевом посвятят механике прекращения огня

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Следующий раунд переговоров России и Украины по урегулированию конфликта может быть посвящен пониманию механики прекращения огня. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Он считает, что позиция по прекращению огня будет сформирована "весьма форсированно", буквально за несколько дней. Слуцкий считает, что второй раунд переговоров может стать стержневым.

"Следующий раунд будет тогда, когда понимание механики прекращения огня в Москве и в Киеве будет оценено сторонами переговоров", – добавил он в эфире телеканала Россия 24.

Встреча РФ и Украины прошла в Турции 16 мая. В ходе переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле 1 000 на 1 000 человек, а также решили представить свое виденье будущего режима прекращения огня. Когда оно будет готово, стороны вновь встретятся.

