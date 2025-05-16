Мединский заявил, что война и переговоры в истории всегда идут одновременно

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Боевые действия и переговоры в истории всегда идут одновременно, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 1".

"Как правило, всегда, как говорил (французский политический деятель. – Прим. ред.) Наполеон (Бонапарт. – Прим. ред.), война и переговоры ведутся одновременно", – сказал он.

Он уточнил, что о переговорах лишь во время перемирия говорят люди, которые не знают историю. Также Мединский напомнил изречение немецкого политического деятеля Отто фон Бисмарка про русских.

"Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим", – напомнил помощник президента РФ.

Кроме того, российская делегация РФ напомнила украинским переговорщикам условия взаимных соглашений, принятых в белорусском Гомеле в феврале 2022 года, добавил Мединский.

"Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле", – напомнил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи "коалиции желающих" с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьерами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском анонсировал новый пакет санкционных ограничений против РФ, если Москва не примет условия перемирия на 30 дней.

16 мая в турецком Стамбуле прошла встреча украинской и российской делегаций по поводу урегулирования конфликта на Украине. Стороны решили обменяться пленными и составить свои планы по возможному прекращению огня.

