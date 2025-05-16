Зеленский встретился с европейскими лидерами на фоне переговоров с РФ

Фото: ТАСС/АР/Vlasov Sulaj

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с несколькими европейскими лидерами на фоне переговоров Москвы и Киева в турецком Стамбуле. Соответствующее фото опубликовал в своем телеграм-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

На фотографиях видно, как Зеленский беседует с лидерами "коалиции желающих": президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

Никаких комментариев к изображениями не приводится. По данным РИА Новости, стороны встретились на саммите Европейского политического сообщества в Албании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп якобы согласился поддержать предложение "коалиции желающих" усилить давление на РФ для достижения 30-дневного перемирия. При этом Трамп может и поменять свое мнение по данному вопросу, писали СМИ.

16 мая в Турции состоялась прямая встреча РФ и Украины. В ходе переговоров стороны решили обменяться пленными и договорились составить свои планы по возможному прекращению огня. При этом Киев попросил у Москвы организовать встречу глав государств.

