Politico: Трамп согласился поддержать план "коалиции желающих", но может поменять мнение

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился поддержать предложение "коалиции желающих" усилить давления на РФ для достижения 30-дневного перемирия, однако он может поменять свое мнение по данному вопросу. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что французский президент Эмманюэль Макрон во время переговоров "коалиции желающих" в Киеве позвонил Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. В итоге глава Белого дома согласился поддержать позицию европейских стран.

"Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение", – говорится в публикации.

Ранее Макрон заявлял, что новый пакет санкций против РФ может быть введен через несколько дней, если Москва не примет условия перемирия на 30 дней. Это заявление президент Франции сделал в рамках встречи "коалиции желающих" с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьерами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском в Киеве.

Политик уточнил, что очередной пакет санкций будет еще жестче для экономик РФ. Они должны действовать как сдерживающий фактор. Макрон добавил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.