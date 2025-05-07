Вэнс заявил, что США хотят долгосрочный мир вместо 30-дневного перемирия на Украине

Фото: ТАСС/ЕРА/Chris Kleponis

США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование", – цитирует его ТАСС.

При этом Вэнс не считает, что РФ не заинтересована в мире. По его словам, Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок, но она "просит слишком многого". Тем не менее вице-президент США считает это естественным процессом переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил прекращение огня, которое бы длилось 30 дней. Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что это невозможно без урегулирования всех нюансов.

При этом РФ готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, но украинская сторона на это предложение пока не ответила, добавлял Песков.

