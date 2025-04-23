23 апреля, 14:14Политика
Кремль не расценивает слова Вэнса о выходе из переговоров как ультиматум
Фото: ТАСС/АР/Kenny Holston
Москва не расценивает как ультиматум заявление американского вице-президента Джея Ди Вэнса о возможности выхода США из переговорного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.
Представитель Кремля также отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.
Ранее Вэнс заявил, что американская сторона может выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту, если предложения Штатов по мирному урегулированию не будут приняты Россией и Украиной.
Американский политик подчеркнул, что Белый дом сделал "очень четкое" предложение Москве и Киеву о пути к мирному соглашению, поэтому сторонам пора либо сказать "да", либо Штаты выйдут из данного процесса.
По его словам, и Украине, и России предстоит отказаться от некоторой территории, которую каждая из сторон в настоящее время контролирует.