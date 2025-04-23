США пригрозили выйти из переговоров по Украине при отказе от их предложений

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США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если предложения Вашингтона по мирному урегулированию не будут приняты Москвой и Киевом, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Вэнс подчеркнул, что США сделали "очень четкое" предложение России и Украине о пути к мирному соглашению, поэтому сторонам пора либо сказать "да", либо Соединенные Штаты выйдут из процесса мирного урегулирования.

Он добавил, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторой территории, которую каждая из сторон в настоящее время контролирует. При этом стороны до сих пор вели переговоры добросовестно, несмотря на чувствительность темы, сказал вице-президент США.

Ранее СМИ писали, что Штаты могут признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта. При этом в Киеве якобы уже готовы пойти на некоторые уступки.

Журналисты рассказывали, что Владимир Путин якобы предложил США заморозить украинский конфликт по нынешней линии фронта. Но потом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее фейковой.

