Песков заявил о множестве фейков в СМИ о переговорах Путина и Уиткоффа

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Некоторые СМИ публикуют в данный момент множество фейков касательно разговора Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, в связи с чем в Кремле призвали ориентироваться на первоисточники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В частности, он опроверг информацию газеты Financial Times, которая утверждает, что Путин якобы предложил Уиткоффу заморозить украинский конфликт по нынешней линии фронта.

В Белом доме ранее сообщили, что Уиткофф вновь посетит Россию на этой неделе для того, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Прошлая встреча Уиткоффа и Путина состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили аспекты урегулирования конфликта на Украине. Всего переговоры длились около 4,5 часа.

После этого Уиткофф сообщил, что в ходе встречи Путин попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Спецпосланник США также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.