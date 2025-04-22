Белый дом подтвердил визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию на этой неделе

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Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

По ее словам, американский политик планирует вновь встретиться с Владимиром Путиным для продолжения разговора.

"Я только что была в Овальном кабинете (Белого дома. – Прим. ред.) с президентом (США Дональдом Трампом. – Прим. ред.) и Стивеном Уиткоффом. Они хотели, чтобы все знали, что переговорный процесс продолжается. Мы надеемся, что движемся в верном направлении", – добавила Ливитт.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Основной темой переговоров, длившихся около 4,5 часа, стали аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Спецпосланник рассказал, что во время встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Он также выразил уверенность, что Россия и США находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.