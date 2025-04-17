Песков: Трампу доложили о переговорах Путина и Уиткоффа

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Американский президент Дональд Трамп в курсе переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу", – добавил пресс-секретарь главы России.

Путин и Уиткофф встретились 11 апреля в Санкт-Петербурге. Их переговоры состоялись в Президентской библиотеке и длились около 4,5 часа. Основной темой диалога стали аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф рассказал, что во время встречи Путин попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Он также выразил уверенность, что Россия и США находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.

Вместе с тем Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня. При этом точную дату американский лидер не назвал.