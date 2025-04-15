Песков: пока нет четких очертаний соглашения по украинскому урегулированию

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Четких очертаний соглашения по урегулированию украинского конфликта в настоящее время нет, однако есть политическая воля двигаться в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после встречи с Владимиром Путиным о том, что Москва и Вашингтон стали ближе к заключению сделки в контексте украинского кризиса. Более того, политик убежден, что Россия и США стоят на пороге "чего-то", что будет иметь огромное значение для всего мира.

"И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", – высказался Песков.

Вместе с тем официальный представитель Кремля подчеркнул, что именно Москва и Вашингтон совместно работают "во имя мира", тогда как европейские страны своими действиями способствуют эскалации напряженности.

Несмотря на это, он предупредил, что в течение ближайших нескольких дней не стоит ожидать телефонного разговора между российским лидером и президентом США Дональдом Трампом.

Встреча российского президента и Уиткоффа состоялась в пятницу, 11 апреля. Их переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они длились 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине.

Позже в Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом. Сам же спецпосланник добавил, что Путин попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.