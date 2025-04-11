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11 апреля, 22:40

Политика

Встреча Путина и Уиткоффа завершена

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа завершена. Об этом сообщает сайт Кремля.

Переговоры проводились в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в закрытом режиме и длились около 4,5 часа. Основной темой встречи были аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сопровождал Уиткоффа в поездках по Санкт-Петербургу, вернулся в "Гранд отель Европа" после завершения переговоров, передает ТАСС.

Эта встреча является третьей для Путина и Уиткоффа. До этого спецпосланник президента США по Ближнему Востоку прилеталв Москву 13 марта. Тогда он призывал российского лидера к участию в мирных переговорах по Украине.

Владимир Путин обсудит украинскую тематику со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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