В Кремле допустили разговор Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом после переговоров российского лидера со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.

Пресс-секретарь президента РФ также охарактеризовал начало встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге как деловое.

"Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие", – отметил Песков.

На данный момент, по его словам, встреча российского лидера и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку продолжается. Таким образом, продолжительность их переговоров составляет уже два часа.

Как уточняет РИА Новости, Путина и Уиткоффа в Президентской библиотеке сопровождают помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Самолет Уиткоффа приземлился утром 11 апреля в Санкт-Петербурге. Изначально он провел встречу с Дмитриевым.

После спецпосланник президента США по Ближнему Востоку посетил Большую хоральную синагогу. Следом началась его встреча с Путиным, в рамках которой стороны должны обсудить вопросы нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

