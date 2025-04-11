Путин встретится с Уиткоффом

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Владимир Путин встретится со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в ходе встречи обсудят вопросы нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также украинское урегулирование. Однако прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Россию ждать не стоит.

"Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает", – отметил Песков.

Встреча продлится столько, сколько потребуется Путину. Время не регламентировано, подчеркнул Песков. Кроме того, беседа со спецпосланником лидера США является хорошей возможностью передать позицию России Трампу.

"Аспектов много, субстанция очень сложная. Поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими. Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России", – пояснил пресс-секретарь президента.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Со спецпосланником лидера США провел встречу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

До этого спецпосланник американского президента посещал Россию 13 марта. Тогда он хотел призвать Путина к участию в мирных переговорах по Украине.