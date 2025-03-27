Захарова назвала сложной ситуацию в отношениях РФ и США из-за предыдущих властей

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Ситуация в двусторонних отношениях России и США крайне сложная, учитывая, сколько лет предыдущие американские администрации разрушали их. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящую работу нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева.

"Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная", – заявила Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Дарчиев прибыл в Вашингтон в ночь на 27 марта. Посол напомнил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств.

Вместе с тем дипломат признал, что расчистка "санкционного токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях Москвы и Вашингтона, потребует еще больших усилий.