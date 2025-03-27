Flightaware: самолет с новым послом РФ в США Дарчиевым приземлился в Вашингтоне

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Борт, предположительно, с новым послом России в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона. Об этом свидетельствуют данные портала Flightaware.

Самолет приземлился в американской столице в 20:14 по местному времени (03:14 по Москве).

При этом накануне вечером, 26 марта, сообщалось, что Дарчиев прибыл в США. По данным СМИ, российский правительственный борт приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 23:10 по московскому времени.

Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на должность посла России в США 6 марта. Также дипломат будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.