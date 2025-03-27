Flightaware: самолет с новым послом РФ в США Дарчиевым приземлился в Вашингтоне

27 марта, 03:44Политика
Фото: depositphotos/Shebeko
Борт, предположительно, с новым послом России в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона. Об этом свидетельствуют данные портала Flightaware.
Самолет приземлился в американской столице в 20:14 по местному времени (03:14 по Москве).
При этом накануне вечером, 26 марта, сообщалось, что Дарчиев прибыл в США. По данным СМИ, российский правительственный борт приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 23:10 по московскому времени.
Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на должность посла России в США 6 марта. Также дипломат будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.
Новый российский посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон