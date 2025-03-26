ТАСС: посол РФ в США Дарчиев прибыл в Нью-Йорк

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыл в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА Новости, российский правительственный борт приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16:10 по местному времени (23:10 по Москве).

Ранее СМИ сообщали о том, что Дарчиев планировал отправиться в Соединенные Штаты в среду, 26 марта.

Власти США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Дарчиева в феврале этого года. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В Кремле подчеркивали, что главной задачей нового посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.