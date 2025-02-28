28 февраля, 16:29Политика
США выдали агреман на назначение нового посла РФ Александра Дарчиева
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Александра Дарчиева. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
"В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что посол отправится в Вашингтон в ближайшее время.
Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
Переговоры между делегациями РФ и США по проблемам работы посольств двух стран длились в Стамбуле более шести с половиной часов.
Американский Госдеп заявлял, что российская и американская делегации обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Дипломаты США также выразили обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они указали на необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в России.
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