США выдали агреман на назначение нового посла РФ Александра Дарчиева

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США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Александра Дарчиева. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что посол отправится в Вашингтон в ближайшее время.

Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.

Переговоры между делегациями РФ и США по проблемам работы посольств двух стран длились в Стамбуле более шести с половиной часов.

Американский Госдеп заявлял, что российская и американская делегации обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Дипломаты США также выразили обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они указали на необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в России.

