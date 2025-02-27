Переговоры России и США завершены в Стамбуле

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Делегации РФ и США завершили переговоры в резиденции генконсула США в Стамбуле по проблемам в работе посольств двух стран, передает ТАСС.

Встреча продлилась более шести с половиной часов и завершилась без комментариев для СМИ.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны должны были обсудить, насколько оперативно и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с нормализацией деятельности посольств двух стран. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что речи о заключении каких-либо соглашений между государствами не идет. Пресс-секретарь президента РФ при этом пообещал предоставить информацию по результатам переговоров.

Предыдущие переговоры между делегациями РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. На встрече представители стран договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.