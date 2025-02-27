Песков: встреча делегаций РФ и США в Стамбуле проходит в развитие прошлых контактов

Фото: kremlin.ru

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле происходят в развитие уже состоявшихся контактов двух стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Наши дипломаты (работают. – Прим. ред.) в развитие того понимания, которое было достигнуто в телефонном разговоре двух президентов, и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде", – сказал он.

Также официальный представитель Кремля призвал не забегать вперед, заверив, что информация по результатам встречи будет предоставлена.

Российско-американские переговоры начались в Стамбуле 27 февраля. Россию представляют сотрудники министерства иностранных дел. Темой встречи стало обсуждение проблем работы посольств.

Стороны договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств еще во время переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде.

Теперь, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители двух стран должны понять, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств. Предполагается, что переговоры могут продлиться не менее пяти часов.

