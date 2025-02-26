МИД России выразил надежду, что США нормализуют выдачу виз делегациям в ООН

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Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа сможет нормализовать выдачу виз российским делегациям в ООН. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что США имеют четкие обязательства, так как именно там находится штаб-квартира ООН. В обязательства входят выдача виз и уважение работы всех дипломатических миссий, напомнил он.

"В эпоху администрации (предыдущего президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена, к сожалению, мы сталкивались с совершенно недопустимыми случаями задержки или даже невыдачи виз для российских представителей, которые направлялись на международные ооновские мероприятия. Мы считаем, что это недопустимо. Вопрос об этом мы ставили и будем ставить", – сказал Вершинин.

Дипломат еще в октябре 2024 года заявлял, что несколько представителей делегации из России не получили визы для участия в заседаниях первого комитета Генассамблеи ООН. Вершинин называл произошедшее неприемлемым.

