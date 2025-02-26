26 февраля, 14:40Политика
Вэнс раскритиковал некоторых американцев за проукраинскую позицию
Фото: ТАСС/АР/Manuel Balce Ceneta
Некоторые американские граждане украинского происхождения пользуются своим влиянием, чтобы решить споры в пользу своей старой нации, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает телеканал "360".
Политик рассказал, как во время сенатской кампании в 2022 году он встретил американца украинского происхождения, который был очень недоволен взглядами Вэнса относительно кризиса на Украине, а также его желания как можно быстрее завершить конфликт.
"Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится", – процитировал того человека Вэнс.
По словам вице-президента США, ситуация, когда новые иммигранты в Штатах используют влияние и власть новой нации для решения споров старой, является оскорбительной.
"Одной из важнейших составляющих ассимиляции является восприятие США как своей страны", – подчеркнул Вэнс.
Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией, если удастся достигнуть успешного соглашения по украинскому конфликту. По словам вице-президента США, администрация американского президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров.