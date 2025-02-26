Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 14:40

Политика

Вэнс раскритиковал некоторых американцев за проукраинскую позицию

Фото: ТАСС/АР/Manuel Balce Ceneta

Некоторые американские граждане украинского происхождения пользуются своим влиянием, чтобы решить споры в пользу своей старой нации, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает телеканал "360".

Политик рассказал, как во время сенатской кампании в 2022 году он встретил американца украинского происхождения, который был очень недоволен взглядами Вэнса относительно кризиса на Украине, а также его желания как можно быстрее завершить конфликт.

"Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится", – процитировал того человека Вэнс.

По словам вице-президента США, ситуация, когда новые иммигранты в Штатах используют влияние и власть новой нации для решения споров старой, является оскорбительной.

"Одной из важнейших составляющих ассимиляции является восприятие США как своей страны", – подчеркнул Вэнс.

Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией, если удастся достигнуть успешного соглашения по украинскому конфликту. По словам вице-президента США, администрация американского президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика