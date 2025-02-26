Вэнс раскритиковал некоторых американцев за проукраинскую позицию

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Некоторые американские граждане украинского происхождения пользуются своим влиянием, чтобы решить споры в пользу своей старой нации, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает телеканал "360".

Политик рассказал, как во время сенатской кампании в 2022 году он встретил американца украинского происхождения, который был очень недоволен взглядами Вэнса относительно кризиса на Украине, а также его желания как можно быстрее завершить конфликт.

"Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится", – процитировал того человека Вэнс.

По словам вице-президента США, ситуация, когда новые иммигранты в Штатах используют влияние и власть новой нации для решения споров старой, является оскорбительной.

"Одной из важнейших составляющих ассимиляции является восприятие США как своей страны", – подчеркнул Вэнс.

Ранее Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией, если удастся достигнуть успешного соглашения по украинскому конфликту. По словам вице-президента США, администрация американского президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров.