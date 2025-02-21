Вэнс заявил, что Зеленскому стоит "сказать спасибо" США, а не критиковать Трампа

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Владимиру Зеленскому выразить благодарность Соединенным Штатам за их щедрость, вместо того чтобы публично выражать недовольство. Об этом пишет РИА Новости.

Вэнс подчеркнул, что без поддержки США ни Зеленский, ни Украина, уже не существовали бы.

"Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США", – высказался он на полях конференции консерваторов.

Вице-президент США добавил, что поведение Зеленского не только оскорбительно, но и глупо.

Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. По мнению американского президента, если президент Украины не приступит к оперативным действиям, то тот рискует потерять всю страну.

Также президент США обвинил Зеленского в том, что он плохо справляется со своей работой и хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды. Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера неверно и опасно.

