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20 февраля, 16:25

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Уолтц: США недовольны позицией Украины по поводу полезных ископаемых

В Белом доме заявили, что недовольны позицией Украины по поводу полезных ископаемых

Фото: 123RF/tupungato

Вашингтон недоволен позицией Киева в отношении сделки по полезным ископаемым, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Почему мы получаем такую негативную реакцию и, конечно же, такую <...> ругань в прессе за все, что администрация сделала, в том числе в течение первого срока его (Дональда Трампа. – Прим. ред.) полномочий, и за все, что США сделали для Украины. Это просто неприемлемо", – приводит ТАСС его слова.

Политик рекомендовал Киеву "сбавить тон" и согласиться на сделку по полезным ископаемым.

Заключить сделку, по которой Украина продолжит получать поддержку США за счет своих ресурсов, Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в начале февраля. Таким образом он планировал получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Зеленский не стал подписывать документы. Украинский лидер поступает недальновидно, отказываясь от сделки, отметил, в свою очередь, представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз.

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