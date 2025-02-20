Трамп заявил, что у РФ есть "козыри" в вопросе урегулирования конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает "козырями" в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но при этом стремится к его завершению. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома пишет ТАСС.

"Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территории, так что у них есть "козыри", – заявил он.

Трамп также отметил, что пришло время разобраться, куда были направлены средства, выделенные Вашингтоном Киеву. Он подчеркнул, что намерен вернуться к рассмотрению возможной сделки по добыче полезных ископаемых на Украине.

Кроме того, президент США снова заявил, что время для проведения выборов на Украине уже настало.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского. Американский лидер указал, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах".

Кроме того, глава Белого дома обратил внимание на низкий рейтинг Зеленского на Украине (4%) и обвинил в отсутствии бухгалтерии по тратам американской помощи.

Критику в адрес Зеленского поддержал и американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил эмодзи "100%" под публикацией одного из пользователей, который утверждал, что президент Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

