Guardian: Трампа разозлила реакция Зеленского на переговоры РФ и США

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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвала раздражение у американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

В материале указано, что Трамп раскритиковал Зеленского, сказав, что разочарован жалобами главы Украины на свое исключение из переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Также американский президент усилил давление на Зеленского, потребовав провести в стране выборы.

Европейские лидеры все больше опасаются, что Трамп идет на "слишком большие уступки" России в своем стремлении заключить соглашение по Украине, утверждают журналисты.

Переговоры между делегациями РФ и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам стороны решили, что им нужно приступить к формированию переговорных групп, которые позволят достичь мира на Украине.

Как писали украинские СМИ, в связи с прошедшими российско-американскими переговорами Зеленский отказался принимать любые ультиматумы. По его мнению, РФ и США обсуждали в Эр-Рияде именно это.