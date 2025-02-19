Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой, от которого можно ждать любой провокации. Об этом российский политик написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку", – написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что Зеленский способен ударить по украинским городам и гражданскому населению, а также использовать так называемую грязную бомбу, чтобы сорвать мирные переговоры.

"Срочная дератизация (уничтожение грызунов и предотвращение их повторного появления. – Прим. ред.) снимет проблему. Причем лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", – заключил Медведев.

Ранее Зеленский обвинил Россию в якобы ударе по защитному саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждения Киева очередной подтасовкой и провокацией.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности украинского лидера, так как тот давно мог попытаться решить конфликт, начав диалог с Россией.

Критику в адрес Зеленского поддержал и американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил эмодзи "100%" под публикацией одного из пользователей, который утверждал, что президент Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

