Песков назвал подтасовкой обвинения РФ в ударах по Чернобыльской АЭС

Фото: ТАСС/EPА/SERGEY DOLZHENKO

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очередной подтасовкой и провокацией обвинения, которые были озвучены в адрес России из-за якобы ударов по Чернобыльской АЭС.

Таким образом пресс-секретарь российского президента опроверг заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нанесла с помощью дрона удар по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС, в результате чего был поврежден защитный саркофаг.

Песков заявил, что пока не располагает конкретной информацией о случившемся. Однако он выразил уверенность в том, что российская сторона не наносила удары по каким-либо ядерным объектам. В связи с этим представитель Кремля назвал любые утверждения по этому поводу не соответствующими действительности.

"Российские военные не делают этого", – отметил Песков, добавив, что киевская сторона "не гнушается" заниматься подобными провокациями.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Украина распространяет фейк о планах Минска якобы захватить Чернобыльскую АЭС. Он признался, что не понимает, зачем Киев это делает. Президент республики назвал подобные заявления глупостью и заверил, что таких намерений нет ни у Белоруссии, ни у России.

