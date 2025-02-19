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19 февраля, 05:38

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Reuters: Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США в Эр-Рияде – СМИ

Фото: ТАСС/AP/POOL/Sven Hoppe

Глава Украины Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" переговорам между Россией и США. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

"Украина не хотела создавать впечатление, что она придает какую-либо легитимность происходящему в Эр-Рияде", – заявил источник агентства.

В материале также отмечается, что Зеленский в очередной раз заявил, что решение о прекращении конфликта не может быть принято без Украины.

Президент Украины после переговоров РФ и США в Эр-Рияде решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Изначально его рабочая поездка была запланирована на 19 февраля, политик полетит туда 10 марта.

Зеленский также заявлял, что Украина не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии.

Переговоры России и США в Эр-Рияде длились 4,5 часа

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