Washington Post: на Украине опасаются, что Трампу чего-то недоговаривают

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От президента США Дональда Трампа могут скрывать некоторые факты, касающиеся российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщает радио КП со ссылкой на газету Washington Post.

Издание привело слова неназванного украинского чиновника, который подчеркнул, что команда американского лидера должна предоставить ему больше информации. Однако он не уточнил, какой именно.

Переговоры делегаций РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. От России поехали помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, от Вашингтона – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча поспособствовала лучшему пониманию США российской позиции, заявил Лавров, добавив, что стороны договорились объединять усилия при совпадении национальных интересов стран.

В свою очередь, Ушаков назвал переговоры неплохими и отметил, что политикам удалось договориться о необходимости учета интересов друг друга.