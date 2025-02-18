Ушаков заявил, что США выбрали Келлога представителем в переговорную группу по Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона выбрала спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по урегулированию украинского конфликта. Его заявление передал ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов.

При этом Келлог отсутствовал на переговорах РФ и США, так как в этот момент встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Ведущий также рассказал со ссылкой на интервью Ушакова, что Россия в скором времени назначит своего спецпредставителя в переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине. Однако пока неизвестно, кто им станет.

Делегации РФ и США провели 18 февраля переговоры в Саудовской Аравии. Россию представляли Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу поехали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США.

В свою очередь, Ушаков назвал переговоры неплохими. Он отметил, что представителям двух стран удалось договориться о необходимости учета интересов друг друга. По его утверждению, отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время.

Между тем Лавров пообещал назвать имена тех, кто будет представлять Россию в рамках переговоров по данному вопросу, после того, как то же самое сделают Штаты.

