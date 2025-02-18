Госсекретарь США Рубио заявил, что санкции против РФ ввели из-за конфликта на Украине

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Все санкции, введенные против России, стали следствием конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии.

Теперь, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны идти на уступки, подчеркнул он.

"Мы не будем заранее определять, какими они (уступки. – Прим. ред.) должны быть, и, конечно, не собираемся обсуждать это сегодня (18 февраля. – Прим. ред.) или во время пресс-конференции", – цитирует Рубио РИА Новости.

Также он заявил, что Соединенные Штаты будут стремиться к мирному урегулированию конфликта, которое будет справедливым, стабильным, долгосрочным и устроит всех участников.

Переговоры делегаций двух стран состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вашингтон же представляли Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц, а также спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В результате переговоров стороны договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне. Кроме того, как подчеркнул Лавров, встреча поспособствовала лучшему пониманию Вашингтоном российской позиции.

Ушаков, в свою очередь, добавил, что мероприятие прошло неплохо, например, потому, что представители сошлись на том, чтобы учитывать интересы друг друга.