Лавров: представителям РФ и США поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа

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Представителям Москвы и Вашингтона поручено обсудить подготовку встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

"Министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате и сроках проведения саммита", – передает ТАСС его слова.

Переговоры между РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации входили помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, а в состав американской – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Москва и Вашингтон также согласились с необходимостью сотрудничества по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.

