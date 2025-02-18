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18 февраля, 17:21

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Лавров: представителям РФ и США поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа

Представителям РФ и США поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа – Лавров

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Представителям Москвы и Вашингтона поручено обсудить подготовку встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

"Министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате и сроках проведения саммита", – передает ТАСС его слова.

Переговоры между РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации входили помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, а в состав американской – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Москва и Вашингтон также согласились с необходимостью сотрудничества по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

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