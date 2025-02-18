РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне

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Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне во время встречи в Саудовской Аравии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров делегаций в Эр-Рияде.

"Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга", – сказал Лавров.

Дипломат указал, что переговоры поспособствовали лучшему пониманию Вашингтоном российской позиции, которую Москва на конкретных примерах изложила. Причем в основном она базировалась на основе многократных выступлений Владимира Путина.

Тем не менее взаимопонимание Москвы и Вашингтона по определенному кругу вопросов не означает сближения позиций, подчеркнул Лавров, но добавил, что стороны практически договорились раз и навсегда решить проблему функционирования дипломатических представительств.

Также политик отметил, что на переговорах был проявлен большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы, по словам главы российского МИД, включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

Вместе с тем Лавров рассказал, что госсекретарь Штатов Марко Рубио подчеркнул еще в начале встречи важность для каждой страны руководствоваться национальными интересами.

"Мы с этим полностью согласились. Но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать их на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода", – отметил министр.

Обе стороны, как подчеркнул дипломат, сошлись на том, что при совпадении национальных интересов стран необходимо делать все, чтобы на этих направлениях объединять усилия и реализовывать взаимовыгодные проекты как в геополитических сферах, так и в экономических делах.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на встрече представляли помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, а США – Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ходе беседы стороны договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне.