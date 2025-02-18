РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты", – цитирует Рубио Associated Press.

Восстановление нормальной работы дипмиссий США и РФ станет следующим шагом переговорного процесса двух стран. Американский чиновник подчеркнул, что работа по восстановлению деятельности дипломатических представительств двух стран может быть достаточно быстрой.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на встрече представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а США – Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ходе беседы стороны договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Ушаков оценил прошедшие переговоры как "неплохие".

