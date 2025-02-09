Захарова сообщила, что кандидатура посла РФ в США определена

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Москва определила кандидатуру нового посла РФ в США, агремана от Вашингтона на нее пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен", – приводит ее слова РИА Новости.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном.

При этом в СМИ посчитали, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне. Однако официально министерство иностранных дел не комментировало процесс по выбору посла из-за законодательных ограничений.