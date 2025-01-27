Рябков: Россия хотела бы, чтобы США скорее выдали агреман новому послу

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В России ожидают от США скорейшего ответа на запрос агремана новому российскому послу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, ничего экстраординарного в ситуации с ожиданием пока нет.

"Хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее, потому что, на наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами – это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам становится эта ситуация нежелательной", – цитирует РИА Новости Рябкова.

Он призвал коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном.

При этом в СМИ посчитали, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне. Однако официально министерство иностранных дел не комментировало процесс по выбору посла из-за законодательных ограничений.

Между тем в январе 2025 года в Совфеде рассказали, что посол может быть назначен в ближайшие несколько недель. По данным властей, новый диппредставитель уже готов отправиться в США, чтобы возглавить посольство.