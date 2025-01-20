Захарова заявила, что новый посол РФ в США пока не получил агреман

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Новый посол России в США пока не получил агреман (предварительное согласие на назначение лица в качестве главы дипломатического представительства), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

До этого председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявлял, что агреман якобы уже получен. При этом Вашингтон может назначить посла в ближайшие несколько недель.

Российские СМИ считают, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне является директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. В МИД кандидатуру не комментируют из-за законодательных ограничений.

