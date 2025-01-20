Карасин: нового посла России в США могут назначить в течение нескольких недель

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Нового посла РФ в США могут назначить в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".

"Посол известен и агреман получен", – отметил председатель комитета СФ.

Карасин также заявил, что новый диппредставитель уже готов отправиться в США, чтобы возглавить посольство.

5 октября Анатолий Антонов завершил работу в качества посла РФ в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

При этом СМИ предположили, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США. Однако официально МИД не комментирует процесс по выбору кандидатуры посла из-за законодательных ограничений.

