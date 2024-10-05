Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Анатолий Антонов завершил работу в качества посла РФ в США и в ближайшее время должен вернуться в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

По их сведениям, самолет с Антоновым вылетит 5 октября в 22 часа по московскому времени. Посол прибыл в столицу Штатов 31 августа 2017 года, напомнили журналисты.

Ранее он подчеркивал, что США не удастся отсидеться за океаном при начале ядерного конфликта на территории Европы. Так он призвал американцев не играть с ядерной риторикой. Однако, отмечал Антонов, Вашингтон живет иллюзией, что ядерная война его не коснется.

