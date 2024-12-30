Захарова назвала полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов

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Полет спецборта из России в США был очередной ротацией дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным ряда телеграм-каналов, российский спецборт два дня провел в США.

"Очередная ротация дипломатов", – цитирует Захарову РИА Новости.

5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу в качества посла РФ в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

При этом СМИ предположили, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США. Однако официально МИД не может комментировать процесс по выбору кандидатуры посла из-за законодательных ограничений.

