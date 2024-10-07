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07 октября, 16:38

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Песков: кандидатура нового посла РФ в США не будет зависеть от итогов выборов в стране

Кандидатура нового посла РФ в США не будет зависеть от итогов выборов в стране – Песков

Фото: depositphotos/denisismagilov

Кандидатура нового посла РФ в США не будет зависеть от того, кто победит на выборах президента в этой стране, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что кандидатура на пост посла сейчас прорабатывается. По его словам, когда все формальности будут выполнены, опубликуют соответствующий указ президента.

5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу в качества посла РФ в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

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