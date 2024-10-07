Песков заявил, что отъезд Антонова из США не означает понижения уровня дипотношений

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Отъезд бывшего посла России Анатолия Антонова из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Посол будет своевременно назначен", – сказал он, комментируя вопрос об уровне дипотношений между странами.

Антонов завершил работу в качестве российского посла в США 5 октября. Он занимал эту должность с 21 августа 2017 года.

Ранее Песков заявлял, что не слышал об угрозах в адрес Антонова в США. Сам посол отмечал, что угрозы физической расправой поступают не только ему, но и другим российским дипломатам в США. По его словам, работать в стране становится все сложнее из-за грядущих выборов на должность президента США.