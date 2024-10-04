Песков заявил, что не слышал об угрозах в адрес посла РФ в США Антонова

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может дать ответ на информацию об угрозах в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова, поскольку еще не ознакомился с этими сведениями.

"Вы знаете, я не слышал этих заявлений, поэтому я не могу прокомментировать", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Сам Антонов рассказывал ТАСС, что угрозы физической расправой поступают не только ему, но и другим российским дипломатам в США. По его словам, работать в стране становится все сложнее из-за грядущих выборов на должность американского президента. Он объяснил, что подтверждениями этим словам могут стать агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес российских властей.

Антонов планирует вернуться из Вашингтона на родину в октябре. Он занимает должность посла РФ в США с 21 августа 2017 года. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и замглавы МИД РФ.

Между тем выборы нового американского президента состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Его конкурент от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия может только наблюдать за процессом выборов в США.

