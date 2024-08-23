ТАСС: посол РФ Антонов вернется из Вашингтона в Москву в октябре

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол России в США Анатолий Антонов вернется из Вашингтона на родину в октябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

"По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц", – отметил собеседник агентства.

Антонов был назначен российским послом в США 21 августа 2017 года. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и замглавы МИД РФ.

Вылазка ВСУ в Курской области не приведет к созданию "буферной зоны" на территории России. Об этом ранее заявил Антонов, комментируя слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх и заявления Киева.

По словам диппредставителя, Москва не собирается советоваться со Штатами насчет того, как действовать для выдворения ВСУ из своего региона.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются на территории Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ. Он также призвал США, Великобританию, Францию и прочие западные страны ускорить поставки военной помощи Киеву.

